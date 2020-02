PSG - Dortmund : Neymar critiqué, il reste confiant pour le match retour

Mardi 18 février, le PSG affrontait le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et les Parisiens se sont inclinés 2 buts à 1 face à une équipe emmenée par un exceptionnel Erling Haaland, jeune prodige de 19 ans. Malgré son but, la prestation de Neymar a été vivement critiquée. Le joueur, blessé à une côte, n'a pas joué en Ligue 1 depuis le 1er février et cette blessure survenue face à Montpellier. En zone mixte après la défaite, Neymar a remis en cause la gestion de cette blessure.

Neymar : " La foi, la concentration et la confiance en nous "

"C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement, ce n'était pas mon choix, c'était celui du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée", déclare le joueur brésilien à la sortie du match. Avant d'ajouter, "Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur et c'est moi qui souffre à la fin". Des propos forts de la part de l'attaquant star du PSG. La prestation de Neymar a déçu les supporters, tout comme ses déclarations qui visent le club. Le joueur est constamment sous le feu des projecteurs, que ce soit pour des rumeurs de transfert ou ses performances.

Mais ce mercredi 19 février, la défaite semble être digérée par Neymar. En effet, ce dernier poste une photo du match sur son compte Instagram avec pour légende : "La foi, la concentration et la confiance en nous…. ALLEZ PSG". Le joueur est confiant pour la suite. Le PSG a l'obligation de remporter la rencontre pour espérer rester dans la compétition et disputer les quarts de finale. Le rendez-vous est pris pour le match retour face au Borussia Dortmund au Parc des Princes le 11 mars prochain.

Par Valentine V.