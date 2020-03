PSG – Dortmund : Neymar se paye Erling Haaland

Mercredi soir, de nombreux Parisiens étaient devant leur télévision pour suivre le match PSG - Dortmund. La rencontre s'annonçait particulière étant donné qu'elle se jouait à huis clos. À cause du coronavirus, seulement quelques privilégiés étaient présents dans le Parc des Princes pour soutenir les joueurs de Thomas Tuchel.

Mais c'était sans compter sur les Ultras. Ils se sont rassemblés en masse autour du Parc afin que les joueurs entendent et se servent de leur soutien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a fonctionné. Le PSG gagné le match 2-0. Les coéquipiers de Kylian Mbappé sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et mettent fin en même temps à 4 ans de malédiction. Depuis 2016, les Parisiens n'avaient pas réussi à passer le cap des huitièmes.

En plus du score, les joueurs du PSG avaient leur revanche à prendre face aux joueurs de Dortmund. En effet, suite à leur victoire au match aller, ces derniers avaient, selon leurs adversaires, manqué d'humilité.

"paris our city, not yours"

C'est le cas notamment du joueur Erling Braut Haaland, lui qui avait célébré son but en se mettant en position de yoga. Avant la rencontre de mercredi, une photo d'Erling Haaland est apparue sur Snapchat avec un filtre "Paris" et accompagnée de la légende "My city, not yours". A priori un fake mais qui a tout de même servi à motiver les Parisiens. Réputés très taquins, ceux-ci ont rendu la pareille au jeune joueur de 19ans. A la fin de la rencontre, tous les joueurs du PSG, soutenus par Yannick Noah, ont repris ladite célébration sur la pelouse.

Neymar est allé encore plus loin. Il a posté une photo sur son compte Instagram où il reprend la célébration de son adversaire qu'il a légendé : "Paris our city, not yours".

Par J.F.