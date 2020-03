PSG - Dortmund : Pourquoi RMC Sport a refusé de diffuser le match en clair

Le PSG doit gagner ce mercredi 11 mars pour espérer atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Battus 2-1 à l'aller, Les Parisiens doivent s'imposer pour continuer à rêver. Si l'équipe pourra compter sur la présence de Kylian Mbappé, elle devra faire sans ses supporters. La faute au coronavirus qui sévit en France et dans le monde. Une mesure a été mise en place dimanche 8 mars : les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits en France. Il a donc été décidé de jouer le match à huis clos. Le rendez-vous est pris sur RMC Sport qui diffuse la rencontre. La demande a été faite de proposer le match en clair pour permettre au plus grand nombre de personne de le suivre mais la chaîne a décliné la proposition.

"Nous avons sollicité le diffuseur"

Mardi 10 mars, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a révélé que RMC Sport avait été sollicitée afin de proposer la rencontre en clair. "Nous avons sollicité le diffuseur en question pour proposer de diffuser ce match en clair. Aujourd'hui, ils n'ont pas choisi de le faire de cette manière-là" a confié la ministre après une réunion au ministère. Roxana Maracineanu dit comprendre la déception des supporters qui devaient se rendre au Parc des Princes. "En tout cas, nous sommes conscients de cette difficulté pour les spectateurs qui voulaient être présents même si ce n'est pas la même chose de regarder le match au stade ou devant la télé quand on est fan, néanmoins ça pourrait être une solution de diffuser les événements sportifs en clair. Il y a des droits et des choix éditoriaux et économiques qui sont faits et nous ne pouvons que les respecter. Mais nous pouvons aussi faire la demande et sachez que nous l'avons faite" avait assuré la ministre. Détentrice des droits de diffusion de la Ligue des Champions, RMC Sport n'est pas obligée de proposer la rencontre en clair.

Par Non Stop People TV