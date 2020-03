PSG - Dortmund : Yannick Noah envoie un message fort aux Parisiens

C'est un cas de figure particulièrement inédit qui se passera ce soir. La rencontre PSG – Dortmund se jouera à huis clos à cause du coronavirus. En effet, le Parc des Princes restera malheureusement vide de supporteurs ce soir, à l'exception de quelques privilégiés.

En raison du coronavirus qui sévit de plus en plus dans le pays, avec actuellement 1784 cas confirmés et 33 décès, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont annulés.

C'est pourquoi, pour éviter tout risque, le match est maintenu, mais se jouera à huis clos. Les joueurs sont évidemment très attristés par cette nouvelle. Ils comptaient plus que jamais sur le soutien des supporters. Il faut dire que la tension est à son comble ce soir. Le PSG joue sa place en quart de finale de la Ligue des Champions, après une première défaite au match aller.

Marquinhos, vice-capitaine du club s'est confié : "autant l'annuler, avait-il déclaré avant que la décision soit prise, "Ils [les joueurs de Dortmund] ont eu leurs supporters à l'aller. Nous, on veut nos supporters à nos côtés".

un soutien important

C'est pourquoi les soutiens envers les Parisiens sont plus que nombreux. Célébrités ou encore anonymes, ils n'hésitent pas à encourager le PSG pour ce match qui s'avère particulier.

C'est le cas notamment de Yannick Noah qui a récemment changé de coupe de cheveux. L'ancien joueur de tennis a publié une photo sur son compte Instagram. Il pose avec un maillot collector du PSG datant des années 80. C'est son grand ami et ancien joueur Nambatingue Toko qui lui avait offert à l'époque.

En légende, le joueur fait ressortir le coach qui sommeille en lui : "Moment de vérité aujourd'hui !! On va voir la différence entre les garçons et les hommes ! #vamos, #allez, #cojones #comeon".

Par J.F.