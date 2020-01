PSG : Kylian Mbappé a déjà remporté son premier trophée de l'année

Le Paris Saint-Germain va tenter de prendre sa revanche. Après une défaite l'année dernière au Parc des Princes face à Guingamp en quart de finale de la coupe de la Ligue, l'équipe parisienne va affronter l’AS Saint-Etienne sur le même terrain ce mercredi 8 janvier. Lors de cette rencontre diffusée sur France 3 et Canal + Sport, Kylian Mbappé va tenter d'apporter une nouvelle victoire à son équipe. Couronné de succès, le footballeur de l'équipe de France qui est le joueur le plus cher du monde d'après un classement de l’Observatoire du football en Suisse, a déjà décroché son premier titre de l'année 2020.

Kylian Mbappé populaire auprès des fans du jeu

Preuve de sa popularité, Kylian Mbappé a été récompensé par les joueurs du jeu "Fifa 20". Comme chaque année, l’équipe de l’année nommée la "Toty" (team of the year, ndlr) a été dévoilée ce lundi 6 janvier après les votes des fans. Parmi les onze meilleurs joueurs où figurent Sadio Mané et Lionel Messi, Kylian Mbappé devance notamment les buteurs Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. N’Golo Kanté est le deuxième footballeur français à figurer dans cette équipe idéale. Noté 98 dans le jeu, Kylian Mbappé figurait déjà dans le onze 2019 de la Fifa. Sur Twitter, le joueur a partagé sa joie en posant avec son trophée devant le logo du PSG. Un signe prometteur pour 2020 ?

Happy to be in the TOTY pic.twitter.com/UHa4QhLy5a — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 7, 2020

Par Marie Merlet