PSG : Le pacte des joueurs concernant la Ligue des champions

Comme de nombreuses autres compétitions de football, la Ligue des Champions a été stoppée suite à la pandémie de coronavirus. Mais dès le 12 août prochain, le PSG va pouvoir affronter l’Atalanta Bergame lors des quarts de finale de la compétition. Une première pour le club parisien depuis 2016. Et il semblerait bien que toute l’équipe est convaincue de pouvoir aller au bout cette année. Selon les informations du Parisien, les joueurs du PSG échangent depuis le confinement via un groupe WhatsApp sur la Ligue des Champion : "Celle-là, elle est pour nous", "on va la gagner cette année, c'est sûr". Au cours de leurs échanges, les Parisiens auraient fait part de leur détermination à remporter la compétition pour cette édition 2019/2020.

"Quelque chose se passe"

Et cet optimisme toucherait même Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Toujours selon nos confrères, le dirigeant "sent que quelque chose se passe" cette saison, et serait convaincu que son équipe a toutes ses chances de remporter la Ligue des Champions, malgré l’absence d’Edinson Cavani arrivé au bout de son contrat avec le club. Pour autant, ce serment entre les joueurs et le staff reste assez secret. Le 3 juillet dernier, Mauro Icardi, le footballeur international argentin évoluant au poste d’avant-centre au PSG, avait voulu mettre les choses au clair à ce sujet auprès du Parisien : "Non, il n'y a pas de pacte. Mais c'est l'objectif du club et de tous les joueurs. Il n'y a pas de pacte à faire, il se crée tout seul". Reste à attendre le prochain match du PSG lors des quarts de finale de la Ligue des Champions pour découvrir si ce pacte aura été fonctionné.

Par Alexia Felix