PSG - Neymar : retour sur ses clashs et polémiques

Le PSG est attendu au tournant lors de la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich ce dimanche 23 août. Le club parisien va-t-il remporter sa première victoire dans cette compétition ? Après avoir décroché le palmarès avec le FC Barcelone en 2015, Neymar compte bien renouveler l'expérience avec le PSG. "Gagner La Ligue des champions est spécial, je le sais. Mais la gagner avec le PSG le serait encore plus, car ça serait entrer dans l’histoire - et c’est exactement ce que je suis venu faire ici", a confié le numéro 10 dans une interview accordée au Daily Star. Star de l'équipe avec Kylian Mbappé, l'attaquant brésilien connu pour son talent de footballeur, l'est aussi pour ses multiples polémiques.

Accusé d'homophobie et de viol

Après la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, Neymar a fait une entorse aux mesure sanitaires en raison de la Covid-19, en échangeant son maillot avec le joueur de Leipzig, Marcel Halstenberg. En mars dernier, le respect des gestes barrières liés au coronavirus le rattrapait également. Confiné au Brésil, le footballeur avait fait polémique à cause d'un cliché de lui avec plusieurs amis, sans respecter la distanciation sociale et le port du masque. L'année 2020 n'a pas non été tranquille à cause d'une plainte pour homophobie contre Neymar en juin dernier. Militant LGBT, Agripino Magalhaes a saisi la justice suite à une conversation privée dévoilée dans la presse, où le sportif tiendrait des propos homophobes contre le petit ami de sa mère.

Et ce n'est pas la première fois que Neymar ait été mêlé à la justice, comme lorsqu'il avait donné un coup au visage à un supporter en finale de la Coupe de France en 2019. La plainte déposée contre le joueur pour "violences volontaires" a finalement été classée sans suite, avec un rappel à la loi pour Neymar. Accusé de viol en mai 2019, l'attaquant du PSG a également vu la plainte contre lui classée sans suite. Son accusatrice, Najila Trindade Mendes, qui n'avait pas pu prouver la culpabilité de Neymar, a ensuite été accusée d’extorsion et de calomnie. La police de Sao Paulo a recommandé que des poursuites soient engagées à l’encontre la brésilienne.

Par Marie Merlet