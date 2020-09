PSG - OM : Charlotte Namura et plusieurs journalistes insultées après avoir dénoncé une banderole

Avant le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ce dimanche 13 septembre, une banderole injurieuse envers l'OM et une autre envers Dimitri Payet ont été déployées à Paris par le collectif des ultras parisiens. Sur le message affiché devant le Parc des Princes destiné à l'attaquant marseillais, il a été écrit : "Dimitri, la seule chose que tu as soulevée, c'est Ludivine". Une provocation en réaction aux propos de Dimitri Payet qui avait chambré le PSG après sa défaite en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Cette banderole faisant référence à la femme du footballeur, a ensuite été dénoncée par plusieurs journalistes sportives pour pointer du doigt son sexisme. Seulement, nombre d'entre elles ont reçu des insultes sur les réseaux sociaux en raison de cette prise de position.

Des journalistes s'indignent après avoir reçu des insultes

Margot Dumont et Vanessa Le Moigne, toutes les deux journalistes sur beIN Sports, ont été ciblées par des attaques. "J’ai reçu plus de 500 messages d’insulte en 5h pour ça. Les gars, niveau éducation c’est comment ? A quel moment vous vous dites, je vais l’insulter parce qu’elle a donné son avis sur une banderole ?", s'est agacée Margot Dumont. Egalement victime d'insultes, l'ancienne journaliste de Téléfoot Charlotte Namura-Guizonne s'est indignée sur Twitter. "Des centaines d’insultes, de menaces, de propos gerbants, pour avoir simplement dit que mêler une femme de joueur et mère de ses enfants à ces histoires-là c’était pas possible. Pour avoir émis un avis. Je vous vois tous ceux qui ont ri, liké, trouvé ça drôle de m’insulter. Vous êtes à vomir. Sans éducation. Vos daronnes auraient honte si elles traînaient ici. Chacun son travail de conscience. Bon courage pour continuer de vivre sans cerveau", a-t-elle dénoncé.

Vous êtes à vomir. Sans éducation. Vos daronnes auraient honte si elles traînaient ici. Chacun son travail de conscience. Bon courage pour continuer de vivre sans cerveau. — Charlotte Namura-Guizonne (@CharlotteNamura) September 13, 2020

Par Marie Merlet