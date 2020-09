PSG-OM : Neymar accuse Alvaro Gonzalez de racisme en plein match

Le classique match entre le PSG et l’Olympique de Marseille ce dimanche 13 septembre s’est terminé sur le score de 1-0 pour le club marseillais. Mais cette victoire a été entachée par une bagarre générale qui a éclaté en fin de rencontre entre plusieurs joueurs, et par des accusations de racisme de la part de Neymar envers Alvaro Gonzalez. En première période, les deux footballeurs se sont échauffés, alors que lé défenseur marseillais accusait Angel Di Maria de lui avoir craché dessus. Neymar a voulu s’en mêler en interpellant l’arbitre en parlant de "racisme". Mais c’est finalement en fin de match que les tensions ont éclaté. Alors qu’une bagarre a eu pour conséquence de voir la sortie de cinq cartons rouges, Neymar a quitté le terrain en criant "raciste" après avoir donné une claque par derrière à Alvaro Gonzalez.

Alvaro Gonzalez répond à Neymar

Très remonté, Neymar s’est rapidement emparé de son compte Twitter pour pousser un coup de gueule : "Le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir frappé ce c******". De son côté, Alvaro Gonzalez a répondu aux accusations de Neymar en publiant sur Twitter une photo de son équipe : "Il n’y a aucune place pour le racisme. Une carrière propre avec beaucoup de coéquipiers et d’amis au quotidien. Parfois il faut apprendre à perdre et l’assumer sur le terrain. Incroyables trois points". De son côté, l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a été interrogé en conférence de presse sur la polémique : "Neymar était un peu énervé avec la situation. J'espère que ça ne va pas noircir notre victoire. Je ne pense pas parce qu'Alvaro est un joueur expérimenté. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot. Je ne pense pas que c'était le cas. On a aussi Di Maria qui a craché sur notre joueur".

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM Gracias familia pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

"regarde le raciste"

"c'est un raciste c'est pour ça je l'ai frappé"



J'espère il va plus jamais poser les pieds sur un terrain Alvaro #PSGOM #Neymar pic.twitter.com/UEbd7FyzCQ — Yass (@98Yassine) September 13, 2020

