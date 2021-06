Rafael Nadal forfait pour les JO et Wimbledon

Les Jeux Olympiques de Tokyo, ce sera sans Rafael Nadal. Le tennisman espagnol en a fait l’annonce ce jeudi sur son compte Twitter, une semaine après sa défaite historique en demi-finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic : "J’ai décidé de ne pas participer à Wimbledon et aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ca n’a pas été une décision facile à prendre mais en écoutant mon corps et en discutant avec mon équipe nous avons considéré que c’était la meilleure décision" a indiqué l’Espagnol sur les réseaux sociaux. Il justifie ensuite sa décision en regrettant le laps de temps très faible cette saison entre les tournois du Grand Chelem français et britannique : "Le fait qu’il n’y ait que deux semaines entre Roland-Garros et Wimbledon rend la récupération compliquée après une saison sur terre battue toujours très demandante. Les derniers mois m’ont demandé beaucoup d’efforts et j’ai pris cette décision en me projetant sur le moyen et le long terme".

La liste de forfaits pour Tokyo s'allonge

La décision de Rafael Nadal de renoncer aux Jeux Olympiques de Tokyo fait écho à celles de plusieurs sportifs de renom ayant déjà annoncé qu’ils ne participeraient pas. Parfois pour raisons personnelles comme Julian Alaphilippe, devenu papa il y a quelques jours. Souvent en raison de saisons à rallonge et aux rythmes effrénés imposés par les calendriers en période de pandémie. La star de la NBA LeBron James a ainsi d’ores et déjà déclaré que Team USA devrait se passer de ses services cet été. Pareil pour le MVP de la saison actuelle, Nikola Jokic, avec la Serbie. Et ce ne sont certainement pas les derniers à renoncer aux JO...

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021

Par Benjamin S.