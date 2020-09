Rafael Nadal : qui est sa compagne Xisca Mery Perello ?

Très attendu lors du tournoi de Roland Garros (28 septembre au 11 octobre 2020), Rafael Nadal peut compter sur le soutien de sa compagne Xisca Mery Perello. Discrète sur sa vie privée, la jolie brune ne fait que de très rares apparitions près des courts de terre battue, ce qui ne l’empêche pas d’encourager son compagnon dans chacun de ses projets.

"Il a besoin de son espace durant les compétitions, et l’idée que je sois là à traîner autour de lui pour répondre à ses besoins toute la journée me fatigue. Cela m’asphyxierait. Et alors il devrait s’inquiéter pour moi… Non. Si je le suivais partout, je pense qu’il y aurait un risque que l’on ne s’entende plus", a-t-elle confié au Telegraph, en 2011. Pour autant, la diplômée en business à Londres est depuis 2012 la directrice de projets pour la Fondation Rafael Nadal, destinée à l’éducation des enfants et à leur pratique régulière du sport.

Rafael Nadal, prêt à devenir papa ?

En couple depuis près de 14 ans, le champion et sa belle ont officialisé leur relation en 2005. Alors qu’ils se connaissaient depuis leurs années lycée, il aura fallu attendre une soirée organisée par la sœur de Rafael Nadal, une amie d’enfance de "Xisca" pour qu’ils se retrouvent. En décembre 2019, le couple s'est juré fidélité devant 350 invités au château de Sa Fortalesa, à Pollença, sur l'île de Majorque où ils sont tous les deux nés.

Si Rafael Nadal n’évoque jamais son couple publiquement, il a pourtant confié son désir d’avoir des enfants. Dans l’émission "Con Amigos Así", il a expliqué en 2017 : "J’adorerais avoir des enfants, garçons, filles… Je suis une personne qui aime les enfants et je suis un homme à famille".

Par C.F.