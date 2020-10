Raphaël Varane papa : sa femme Camille a accouché !

Raphaël Varane est un homme comblé. Il y a cinq ans, le footballeur qui évolue au Real Madrid se mariait à Camille Tytgat, au Touquet. Une cérémonie que Raphaël Varane voulait discrète, en la présence de ses proches uniquement. "Se retrouver à la mairie et à l'église m'a plus stressé que de jouer devant 80 000 personnes. Je voulais éviter le côté people et juste être avec nos proches. On était 130", avait confié le footballeur au "Journal du dimanche". Deux ans après son mariage, le couple donne naissance à son premier enfant : un garçon prénommé Ruben. Peu de temps après la naissance de Ruben, Raphaël Varane et sa femme Camille veulent agrandir la famille.

C’est une fille !

En mai dernier, Raphaël Varane a fait une grande annonce sur son compte Instagram. Le champion du monde 2018 a partagé une photo de sa femme enceinte ! Camille Varane affichait déjà un ventre bien arrondi. "Pour notre plus grand bonheur, Ruben va devenir grand frère. #Family #Happiness #BabyIsComing #TeamVarane", a écrit Raphaël Varane en légende de ce cliché où l’on voit son fils Ruben poser sa main sur le ventre de sa maman. Ce week-end, l’heureux événement a pointé le bout de son nez ! Comme l’a annoncé Raphaël Varane lundi sur son compte Instagram, Camille Varane a accouché d’une petite fille qu’ils ont décidé d’appeler Anaïs ! "Un week-end intense, qui se termine de la meilleure des manières avec la naissance de notre Anaïs. La maman se porte très bien et Ruben s'occupe déjà à merveille de sa petite sœur…", écrit Raphaël Varane en légende d’une photo où l’on voit le footballeur avec ses deux enfants dans les bras.

Par Matilde A.