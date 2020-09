Raymond Domenech : pris à partie dans le métro parisien, il raconte

Raymond Domenech vient de vivre une mauvaise expérience dans le métro parisien. Ce vendredi, une vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux sur laquelle on voit l'entraîneur se faire violemment insulté dans le métro. On peut entendre deux individus l'accuser de racisme. "On t'e*merde (…) sale b*tard de Domenech" ou encore "Domenech le raciste, vive Nicolas Anelka". Ces insultes font référence à la Coupe du monde de 2010 durant laquelle l'entraîneur a évincé ledit joueur suite à une altercation, provoquant alors un véritable fiasco. Les joueurs avaient fait grève dans le bus et avaient refusé de s'entraîner. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a pu compter sur le soutien des internautes.

"merci pour votre soutien"

Sur Twitter on a pu lire des commentaires tels que : "Qu'il soit nul et incompétent d'accord. Mais de là à l'insulter alors qu'il n'est pas raciste et qu'il n'a tué personne, bon il ne faut pas exagérer", "pour prendre le métro, il faut désormais porter deux masques, un contre le virus, l'autre contre les crétins. Soutien à Raymond Domenech" ou encore "On peut penser ce que l'on veut de Raymond Domenech en tant que sélectionneur. Mais l'accuser de racisme est une hérésie. C'est un scandale, quelle honte".

Le mari d'Estelle Denis a décidé de sortir du silence et de raconter ce qu'il s'est passé dans la rame. Il vient de poster un message sur son compte Twitter "Hier dans le métro, j'ai demandé à deux individus de remettre leur masque car il y avait une personne âgée et vulnérable face à eux. Ils m'ont alors copieusement insulté. Des cons, il y en a partout. Passons à autre chose… Merci pour votre soutien".

Hier dans le métro j’ai demandé à 2 individus de remettre leur masque car il y avait une personne âgée et vulnérable face à eux. Ils m’ont alors copieusement insulté. Des cons, il y en a partout. Passons à autre chose... Mais merci pour votre soutien — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) September 11, 2020

Par J.F.