Robert Pirès : ses commentaires pointés du doigt depuis le début de l’Euro

Mardi soir, les supporters des Bleus ont vibré. Pour leur entrée en lice dans l’Euro 2021, les hommes de Didier Deschamps ont disposé de l’Allemagne (1-0) et ont d’ores et déjà fait un grand pas vers la qualification dans un groupe qui comprend aussi le Portugal et la Hongrie. Sur le terrain, les champions du monde en titre ont fait forte impression et ont probablement renforcé encore un peu plus leur statut de grand favori à la victoire finale. Une bonne nouvelle pour les diffuseurs évidemment, puisque les matchs des Bleus représentent toujours des cartons d’audience ces dernières années. Mardi soir, plus de 15 millions de Français étaient ainsi sur M6 pour supporter Paul Pogba, Antoine Griezmann et compagnie.

"Pire commentateur de l'histoire"

Malheureusement, parmi ces quinze millions de Français, plusieurs ont regretté que le match ne soit pas diffusé sur TF1 avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires. Sur M6, le duo que forment Xavier Domergue et Robert Pirès peine en effet à convaincre. Ce dernier a même été la cible de critique acerbes de certains internautes mardi soir : "Par contre l'énergie de Robert Pires au commentaire on dirait moi quand j'suis au max c'est quand même alarmant" a ainsi regretté un internaute sur Twitter. "Robert Pires est le pire commentateur de l’histoire" a même lancé un anonyme visiblement très remonté contre l’ancien champion du monde. Ces déçus de Robert Pirès peuvent souffler, le prochain match des Bleus face à la Hongrie sera diffusé samedi à 15h sur TF1.

Robert Pires est le pire commentateur de l’histoire me faites pas jurer — OG’S (@OGSamoussa) June 15, 2021

Robert pires c le néant — rb (@kingbens1) June 15, 2021

Par contre Robert pires catastrophique en commentateur j’aime pas du tout — gohu (@GoPromethee) June 15, 2021

Par Benjamin S.