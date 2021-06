Roland-Garros 2021 : Roger Federer s'écharpe avec un arbitre à cause d'une serviette

Ce jeudi 3 juin 2021, Roger Federer affrontait Marin Cilic sur le court Philippe‐Chatrier au deuxième tour de Roland-Garros. Le ton est monté entre le joueur suisse et l'arbitre de chaise pour une raison plutôt surprenante. En effet, alors que Marin Cilic devait servir, le tennisman croate a dû patienter quelques secondes que son adversaire aille jusqu'à sa serviette pour s'essuyer le visage. Pour son geste pourtant banal, Roger Federer s'est pris un avertissement de la part de l'arbitre de chaise Emmanuel Joseph. Ce qui a provoqué la colère de Roger Federer qui s'est justifié, expliquant avoir oublié que les ramasseurs de balles ne pouvaient plus apporter les serviettes aux joueurs en raison de la Covid-19.

"Maintenant tu m'écoutes !"

"Je t'ai écouté avant, maintenant tu m'écoutes !", a lancé Roger Federer à l'arbitre qui tentait de lui expliquer la raison de l'avertissement. L'échange entre le joueur et l'arbitre a duré plusieurs minutes. Marin Cilic est alors intervenu pour calmer le jeu. Le match a alors pu reprendre. Le public, plutôt calme avant cet échange houleux, n'a pas bronché et a même encouragé et acclamé Roger Federer. "C'est fabuleux cet échange", a aussi déclaré le commentateur de Roland-Garros avant d'ajouter : "En tout cas, il a été vexé Roger Federer". Pendant une pause, l'arbitre et Roger Federer ont une nouvelle fois réglé leurs comptes. "Je pensais que...", a commencé l'arbitre avant d'être interrompu par le numéro 8 mondial : "Tu pensais faux".

Par Matilde A.