Roland Garros : la championne Francesca Schiavone a “vaincu” le cancer

Vendredi 13 décembre, Francesca Schiavone, première italienne sacrée en Grand Chelem, à Roland Garros en 2010, a annoncé une grande nouvelle. Dans une vidéo partagée sur compte Twitter officiel, la star des courts de tennis a révélé avoir “vaincu” le cancer.

“Salut tout le monde, après ces 7-8 mois de silence sur les réseaux sociaux et ailleurs, je souhaite partager avec vous ce qui m’est arrivé. On m’a diagnostiqué un cancer. J’ai suivi une chimiothérapie, j’ai combattu et je respire encore. J’ai gagné cette bataille. Et à présent, je suis de retour en action”, écrit l’Italienne de 39 ans.

Dans sa vidéo, elle explique avoir découvert qu’une “tumeur maligne” lui a été trouvée. “Ce fut le combat le plus dur que j’ai jamais connu”. Un “combat” qu’elle a “gagné” : “Quand ils me l’ont fait savoir, il y a quelques jours, j’ai explosé de joie, et aujourd’hui, je ne vis qu’avec ce bonheur. Je suis prête à réaliser les projets que j’avais en tête, mais que je ne pouvais pas faire. Nous nous reverrons bientôt”, conclut-elle.

La Française Marion Bartoli s’est empressée de la féliciter sur Twitter : “Je te souhaite la meilleure des chances dans ce combat ! Tu peux le faire championne!”. Les comptes officiels des tournois de Roland-Garros ou encore de l’US Open ont eux aussi apporté leur soutien à l’Italienne. Après s'être hissée jusqu’au 4e rang mondial en 2011, après avoir remporté les Internationaux de France, Francesca Schiavone a mis un terme à sa carrière en 2018, après l'US Open.

