Roland-Garros : Quand Nelson Monfort perturbe un match malgré lui

Roland-Garros a lieu pour la première fois de son histoire en automne. Malheureusement, ce n'est pas la seule anomalie cette année. En effet, en raison de la crise sanitaire les joueurs se retrouvent à jouer devant des des tribunes quasi-vides. Alors qu'on pourrait penser que cela n'est pas dérangeant pour les joueurs, la présence de supporters leur donne malgré tout beaucoup de motivation. Et ce lundi 28 septembre, un joueur a pu compter sur une présence assez particulière. Celle de Nelson Monfort.

Le commentateur sportif a pour habitude d'être très proche des joueurs et de receuillir les premiers mots après match. Mais cette année, tout sera évidemment différent. Il y a quelques jours, il confiait au Parisien : "Les joueurs seront dans une bulle sanitaire très stricte, il sera très compliqué de les approcher. Mais sur le Tour, on a finalement réussi à recevoir tous les coureurs… S'il faut une perche, on prendra une perche".

Alors que John Isner et Elliot Benchetrit étaient en plein match, ce dernier a été interrompu. Et pour cause, Nelson Monfort était en plein direct à seulement quelques mètres et tout le monde le sait, il a la voix qui porte. Son intervention était entendue sur le court, ce qui n'a pas manqué de déconcentrer les joueurs. Ces derniers ont donc demandé à ce que le journaliste se taise, mais pris dans la folie du direct, il n'entendait rien.

Cela a donné lieu à une scène plutôt surréaliste. On voit plusieurs personnes dans les tribunes essayer de demander à Nelson Monfort, qui a récemment réagi à l'affaire Sarah Abitbol, de se taire, "Nelson", crient à plusieurs reprises les personnes présentes dans le stade. "Merci monsieur. Monsieur le journaliste s'il vous plaît. Nelson, s'il vous plaît" insiste ensuite l'arbitre. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes que le journaliste s'est rendu compte qu'il était en train d'interrompre un match malgré lui.

