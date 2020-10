Roland- Garros : qui est Hugo Gaston, l'adversaire de Stanislas Wawrinka au 3e tour ?

La 119e édition du tournoi de "Roland-Garros" a officiellement démarré le 27 septembre dernier à Paris. Pour la première fois de son histoire, le Grand Chelem n'a pas eu lieu au mois de mai. En effet, il a dû être reporté à cause de la crise du coronavirus. Que s'est-il passé depuis le début de la compétition ? Novak Djokovic s'est facilement imposé lors du premier tour face à Mikael Ymer. Même scénario lors du second tour face au lituanien Ricardas Berankis, qu'il a battu 6-1, 6-1, 6-2. À noter que le Serbe disputera le troisième tour de la compétition ce samedi 3 octobre face à Daniel Elahi Galan.

Autres péripéties qui se sont déroulées pendant la compétition : Nelson Monfort a perturbé un match malgré lui et Capucine Anav a été rappelée à l'ordre après avoir été vue sans masque dans les gradins. Enfin, Gaël Monfils a été éliminé de la compétition dès le premier tour, lundi 28 septembre. Le joueur de tennis de 34 ans a perdu son match contre Alexander Bublik sur le score de 4-6, 5-7, 6-3, 3-6.

Un premier prix en 2017 en Floride

Ce vendredi 2 octobre, les téléspectateurs s'apprêtent à retrouver Hugo Gaston, le dernier Francais en lice à Roland Garros. Le jeune tennisman de 20 ans a su s'imposer face à Maxime Janvier au premier tour puis face à Yoshihito Nishioka (second tour). Pour ce troisième round, il fait face à Stanislas Wawrinka, vainqueur en 2015 de Roland-Garros.

Qui est-il ? Professionnel depuis 2019, il intègre à 15 ans l'Insep. Mais son passage a été "mitigé", comme l'a relayé Ouest-France. "Il est considéré comme trop petit par certains (il mesure 1,73m aujourd'hui) et son aventure est écourtée", indiquent nos confrères. Côté trophées, il remporte en 2017 l'Orange Bowl en Floride, "un tournoi considéré comme un Majeur chez les juniors". En effet, Roger Federer ou encore Andy Roddick l'ont remporté, respectivement en 1998 et 1999. En 2020, il franchit un cap en passant par le circuit Challenger, deuxième niveau mondial. Cette même année, il concourt pour la première fois à l'Australian Open, l'un des quatre grands tournois du Grand Chelem. Pour espérer battre Stanislas Wawrinka ce vendredi à Roland-Garros, Hugo Gaston devrait miser sur son "jeu atypique", à savoir : "l'amortie, les slices, les cloches et les frappes molles", a indiqué Ouest-France.

Par Non Stop People TV