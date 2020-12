Romain Grosjean annonce la fin de sa carrière en Formule 1

Terrible désillusion pour le pilote français Romain Grosjean. Brûlé aux mains lors de son terrible accident au Grand Prix de Bahreïn la semaine dernière, le pilote espérait être de retour dès le 13 décembre pour le Prix d’Abu Dhabi. Mais ce dimanche 6 décembre, Romains Grosjean a finalement annoncé dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu’il ne pourra pas être présent pour la dernière course de la saison, mettant ainsi un terme à sa carrière en Formule 1 : "Je ne vais pas pouvoir courir à Abou Dabi. C’est une décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en Formule 1 comme ça. On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention".

"La décision a été prise"

Romain Grosjean poursuit : "Donc je vais rentrer avec Marion à la maison, voir mes enfants et puis travailler sur le futur pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible, et récupérer l’ensemble des fonctions de ma main gauche". En fin de contrat avec l’écurie Haas, Romain Grosjean n’a pas été prolongé : "C’est avec beaucoup de tristesse que je ne pourrai pas faire ma dernière course à Abu Dhabi et être avec l’équipe là-bas. Nous avons fait tout ce que nous avons pu avec le médecin pour récupérer et réparer ma main. Mais le risque de courir est trop grand pour ma récupération et ma santé. Donc, la décision a été prise de ne pas courir. C’est l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais c’est évidemment l’une des plus sages. L’équipe me manquera, mais je la soutiendrais toujours", a expliqué le pilote dans un communiqué de presse publié par Haas F1.

Des nouvelles pour vous pic.twitter.com/bj1UvNL0V8 — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 6, 2020

