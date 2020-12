Romain Grosjean bientôt de retour sur les pistes après son accident, il se justifie

Dimanche 29 novembre, Romain Grosjean a eu la plus grande frayeur de sa vie lors du prix de Bahreïn. Victime d’un grave accident peu après le départ de la course, le pilote français de Formule 1 a tout simplement frôlé la mort avant d’être admis à l’hôpital. Et alors qu’il a déjà quitté l’établissement hospitalier, Romain Grosjean a avoué à l’AFP qu’il souhaite faire son grande retour lors du Prix d’Abu Dhabi qui se tiendra le 13 décembre prochain et qui va clôturer la saison : "J’ai besoin de remonter dans la voiture pour savoir où j’en suis, ce que je suis capable de faire, si j’ai encore envie, si la passion est encore là et si je n’ai pas peur. J’ai dit à mes proches : désolé, c’est violent d’entendre ça, mais faut que vous compreniez que j’en ai besoin. La priorité est de soigner mes mains pour essayer d’être au Grand Prix d’Abou Dhabi, mais aussi pour les 50 ou 55 ans qu’il me reste".

Un retour deux semaines après son accident ?

Romain Grosjean devrait donc être de retour dans son monoplace deux semaines seulement après son accident. Auprès de l’Equipe, le pilote français est revenu sur son terrible accident qui a failli lui coûter la vie : "Après le choc, j'ouvre les yeux. ‘Jenlève mon harnais, je tape quelque chose qui me bloque : je pense que c'est le halo, je me rassieds et je me dis qu'on va venir m'aider. À cet instant, je ne me rends pas compte qu'il y a le feu. Puis je regarde à gauche : c'est tout orange, je trouve ça bizarre. Je comprends alors que ça brûle car le plastique de mes "tear off" (les languettes amovibles sur la visière des casques) a pris feu. J'essaie de sortir sans réussir, je n'ai pas le temps de penser que je vais finir comme Niki Lauda, brûlé. Je me dis que ce n'est pas possible, que je ne peux pas finir comme ça. J'ai essayé tout droit, puis à droite. À chaque fois, je suis bloqué. Je me rassieds à nouveau et là, c'est un moment étrange où je vois la mort aussi proche qu'on peut le voir. J'ai presque le corps qui se relâche et qui se dit que c'est terminé".

Par Alexia Felix