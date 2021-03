Romain Grosjean : cette grande décision prise pour sa famille

Le 29 novembre dernier, Romain Grosjean et sa famille ont eu la peur de leur vie. Alors qu'il se lançait sur la piste du Grand Prix de Bahreïn, après seulement quelques minutes, sa voiture quitte la piste et s'écrase sur les barrières de sécurité, elle se scinde en deux et se transforme en véritable boule de feu. Pendant 27 secondes, tout le monde a retenu son souffle avant de savoir si Romain Grosjean était encore en vie. Le pilote est sorti quasi indemne de cet accident spectaculaire. Après avoir passé plusieurs secondes dans les flammes, le pilote s'en sort avec "seulement" des brûlures aux mains. Le miraculé a pris la décision d'arrêter sa carrière en Formule 1. Mais le pilote ne se voit pas arrêter de conduire.

"Ils comprennent mon choix"

Sur le plateau de "20h30 Le Dimanche", Romain Grosjean a fait part de son avenir dans le monde automobile. Cette décision dans une voiture n'a pas été compliquée à prendre : "Dans ma tête, je n'ai jamais voulu arrêter. Même sur mon lit d'hôpital, je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir revenir. D'abord, le premier objectif, c'était d'essayer de faire mon dernier Grand Prix de Formule 1 à Abu Dhabi et puis ça n'a pas été possible. Ensuite, ça a été de voir quelles étaient les options pour le futur. Vous savez quand vous êtes conduits comme ça par une passion, par quelque chose qui fait qui vous êtes, c'est très difficile d'arrêter."

Romain Grosjean a décidé pour cette nouvelle saison de piloter en IndyCar. Une décision qu'il a mis du temps à annoncer à ses proches : "Au début, je l'ai un petit peu gardé pour moi. Par rapport à mes proches, c'est vrai que c'était compliqué de leur expliquer que je voulais retourner tout de suite dans une voiture. Et après, ils ont été supers, que ce soit ma femme, mes enfants, mes parents, mes amis... Ils comprennent mon choix. Si j'avais 25 ans aujourd'hui et je serais célibataire, pourquoi pas. Mais je suis papa de trois enfants et époux de Marion donc voilà, il y a des choses qu'il faut faire et ne pas faire."

Par J.F.