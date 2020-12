Romain Grosjean donne de ses nouvelles avant son opération

Le 29 novembre dernier, Romain Grosjean a vécu l'un des accidents les plus impressionnants que la Formule 1 n'ait jamais connu. En effet, quelques minutes après le début de la course lors du Grand Prix de Bahreïn, sa voiture percute un rail de sécurité. Cette dernière fait une sortie de route avant de se transformer en véritable boule de feu. Tous les regards étaient alors tournés vers le pilote. De longues secondes avant de voir Romain Grosjean, en vie. Très rapidement, le sportif a été transporté aux urgences, et son état de santé relève du miracle. En effet, Romain Grosjean s'en sort avec seulement quelques brûlures aux jambes et aux mains après 28 secondes passées dans les flammes. "J’ai eu 28 secondes pour vivre. Et je n’en ai pas perdu une seule dès le début en décrochant les ceintures de sécurité, en me battant contre le brasier. Ce qui me fait le plus de peine et de mal c’est d’imaginer que ma femme, mes enfants, mes parents, pendant 2 minutes 43, ont pensé à 99% que j’étais mort" confiait-il à Laurent Delahousse dans "20h30, le dimanche" sur France 2.

"Je devrais être un nouvel homme dès demain"

Les blessures aux mains sont les plus importantes. En effet, pour se sortir de sa voiture, Romain Grosjean a dû s'appuyer sur sa voiture en feu. Depuis le 29 novembre, le pilote subit donc plusieurs hospitalisations pour tenter de réparer l'une de ses mains, particulièrement endommagée.

Sur son compte Instagram, il a dévoilé qu'il allait se faire opérer de la main gauche et tient à rassurer sa communauté. Il a posté une photo sur laquelle il pose avec un large sourire. Sourire qu'il ne quitte plus depuis le 29 novembre. "Sur ma main gauche, le ligament du pouce a été endommagé dans l’accident et nous devons nettoyons les brûlures. La main droite reçoit également un traitement après une blessure survenue début 2020. Je devrais être un nouvel homme dès demain".

