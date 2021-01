Romain Grosjean miraculé d’un accident de F1, les photos chocs de sa main brûlée

Romain Grosjean a frôlé la mort fin 2020. Plus précisément le 29 novembre 2020 lorsque le pilote français participait au Grand Prix de Bahreïn. Le mari de Marion Jollès a été victime d’un grave accident. Romain Grosjean a quitté la piste peu après le départ après un contact avec une roue du véhicule du pilote Russe Daniil Kvyat. Il a alors heurté les barrières de sécurité à plus de 200km/h, et sa voiture s’est tout simplement coupée en deux avant de prendre feu. Immédiatement pris en charge par les équipes médicales sur place, Romain Grosjean s’en est sorti avec de graves brûlures aux mains. Ses blessures étaient tellement profondes que Romain Grosjean a dû subir une opération.

"Les cicatrices racontent l'histoire des plus braves"

Depuis, il donne régulièrement des nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, le pilote a franchi un grand cap dans sa guérison ce week-end. En effet, Romain Grosjean a pu retirer ses bandages et remettre sa bague de mariage à son doigt. Une étape importante pour Romain Grosjean qui a vu la mort de près il y a moins de deux mois. Sur Instagram, Romain Grosjean vient de dévoiler une photographie choc de sa main brûlée. Si la blessure est toujours visible, sa main va beaucoup mieux. Le cliché a bouleversé les admirateurs du sportifs. "Ça me donne la chair de poule d'essayer d'imaginer ta douleur, bonne convalescence mon pote", "Je dirais que les cicatrices racontent l'histoire des plus braves, alors même si elles devaient rester tu seras toujours notre héros", "Je suis tellement désolé pour toi, mais je suis sûr que tu es quand même heureux d'avoir encore tes deux mains malgré les cicatrices", peut-on lire dans les commentaires.

Par Matilde A.