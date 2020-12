Romain Grosjean : Sa femme Marion Jollès célèbre un "miracle" pour son anniversaire

C'est un véritable miraculé. Le 29 novembre dernier, Romain Grosjean a littéralement frôlé la mort. Le pilote de l'écurie Haas a été victime d'un terrible accident avec sa voiture lors du Grand Prix du Bahreïn. En effet, Romain Grosjean a perdu le contrôle du véhicule, ce dernier s'est scindé en deux avant de prendre feu et le pilote est resté pas moins de 28 secondes dans les flammes.

Cet accident a forcé le Français à mettre fin à sa carrière. Dans une longue vidéo postée sur son compte Instagram, il a expliqué ce choix : "On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention (...) Je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c'est pour le mieux".

"Je profite d'un sursis à ses côtés"

Et durant cet accident, une personne a particulièrement retenu son souffle. Il s'agit de sa femme, Marion Jollès. Des secondes interminables pendant lesquelles elle ne savait pas si Romain Grosjean était mort ou pas comme il l'a confié dans une interview accordée à France 2 : "Le plus dur pour moi [...] c'est de me dire que pendant 2'43, la durée entre l'impact et la première fois qu'on m'a montré conscient dans l'ambulance, ma femme, mes enfants, mes parents ont cru à 99% que j'étais mort".

Marion Jollès a fêté ses 39 ans ce mardi 8 décembre et a reçu le plus beau cadeau. En effet, sur son compte Instagram, elle a posté plusieurs photos qu'elle a accompagnées de la légende suivante : "Pour mon anniversaire, le miracle d'un mari vivant... C'est un joli cadeau, non ? Je crois qu'il n'a pas la même saveur, celui-là ! D'ordinaire, chaque 8 décembre, je pense à ma mère, qui m'a mise au monde. Je me suis toujours dit que quelque part, aux dates d'anniversaire, il fallait célébrer les mamans, et pas forcément les enfants. Cette année, elle n'en sera pas offensée, c'est à Romain que j'ai pensé en premier, bien sûr. Je profite d'un sursis à ses côtés, et ça fait du bien".

Par J.F.