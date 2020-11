Romain Grosjean : Sa femme Marion Jollès réagit après son grave accident

Romain Grosjean est un véritable miraculé. Ce dimanche 29 novembre, le pilote français de Formule 1 a frôlé la mort lors d’un terrible accident au Grand Prix de Bahreïn. Peu après le départ de la course, Romain Grosjean a heurté à pleine vitesse les barrières de sécurité avant que sa voiture ne soit coupée en deux et ne prenne feu. Au bout de quelques secondes, le pilote a réussi à sortir du véhicule avant d’être pris en charge par une équipe médicale : "Il a été immédiatement pris en charge par les équipes médicales. Il s'est dégagé de lui-même et était conscient à chaque moment. Il a été conduit au centre médical avant d'être transféré à l'hôpital des Forces de défense de Bahreïn (BDF) par hélicoptère", a précisé la FIA (Fédération internationale de l’automobile).

La journaliste s’exprime sur Twitter

D’abord un temps silencieuse, la femme de Romain Grosjean a finalement brisé le silence ce lundi 30 novembre sur Twitter. La journaliste Marion Jollès a tenu à rassurer les internautes : "Une fois que l’on a dit les mots urgents, les mots utiles, pour protéger nos enfants, les autres manquent pour nous-mêmes. Heureusement, les boucliers d’amour sauvent les super-héros". De son côté, Romain Grosjean a pris la parole en direct de son lit d’hôpital quelques heures après son accident pour donner de ses nouvelles : "Hello tout le monde, je voulais juste dire que je vais bien, enfin en quelque sorte. Merci beaucoup pour tous les messages. Je n'étais pas pour le halo il y a quelques années, mais je pense que c'est la meilleure chose qui a été apportée à la Formule 1, et sans cela, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Merci à tout le personnel médical du circuit, à l'hôpital. J'espère pouvoir vous écrire très bientôt quelques messages".

Une fois que l’on a dit les mots urgents, les mots utiles, pour protéger nos enfants, les autres manquent pour nous-mêmes.

Heureusement, les boucliers d’amour sauvent les super héros.

— Marion J Grosjean (@marionjolles) November 29, 2020

Par Alexia Felix