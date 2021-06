Romain Grosjean : Sa voiture en feu, il tente d’éteindre l’incendie lui-même

Le dimanche 29 novembre dernier, le monde entier a retenu son souffle en voyant la voiture de Romain Grosjean prendre feu après un spectaculaire accident lors du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Miraculeusement, après d’interminables secondes à lutter dans les flammes, le pilote français avait réussi à s’extirper de sa monoplace et s’en était tiré avec de sérieuses brûlures aux mains. Des images qui avaient fait le tour du monde en quelques heures et qui ont forcément au cours des semaines suivantes poussé Romain Grosjean à s’interroger sur la suite de sa carrière. S’il a perdu son volant en Formule 1 depuis, le mari de Marion Jollès a finalement décidé de continuer à piloter aux Etats-Unis, au sein du championnat Indycar.

Malheureusement, le début de saison est compliqué pour Romain Grosjean. Après huit courses, le pilote français pointe en effet à la 23ème position du championnat, plus de 200 points derrière le Mexicain Patricio O’Ward. Seule satisfaction au compteur, son premier podium dans la catégorie arraché à Indianapolis (2ème). Malheureusement, sa situation comptable ne s’est pas arrangée dimanche puisqu’il a dû abandonner en raison d’un problème mécanique lors du Grand Prix de Détroit. Six mois après son dramatique accident à Bahreïn, Romain Grosjean a d’ailleurs dû avoir quelques souvenirs glaçants en mémoire lorsque sa monoplace a commencé à prendre feu. Fort heureusement, il a pu sortir de sa voiture bien plus vite qu’il y a quelques mois et s’est même mis lui-même à éteindre l’incendie avant l’intervention d’une équipe de sécurité. Résultat, il a tout de même fini le week-end avec une offre d’emploi... des Pompiers de France.

WOW. Romain Grosjean - the man who walked out of fire last year - just ran back to his car on fire this time to try and put it out.



Remarkable stuff from @RGrosjean. #INDYCAR pic.twitter.com/A7eWwFfbTs