Romain Grosjean victime d’un grave accident de Formule 1, il donne de ses nouvelles

Romain Grosjean a eu beaucoup de chance. Alors qu’il participait au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn ce dimanche 29 novembre, le pilote français a quitté la piste peu après le départ après un contact avec une roue du véhicule du pilote Russe Daniil Kvyat. Romain Grosjean a alors heurté à pleine vitesse les barrières de sécurité, et sa voiture s’est tout simplement coupée en deux, avant de prendre feu. Ce n’est qu’au bout de plusieurs secondes que le jeune homme a réussi à sortir du cockpit et à franchir le rail de sécurité pour être pris en charge par l’équipe médicale : "Il a été immédiatement pris en charge par les équipes médicales. Il s'est dégagé de lui-même et était conscient à chaque moment. Il a été conduit au centre médical avant d'être transféré à l'hôpital des Forces de défense de Bahreïn (BDF) par hélicoptère", a précisé la FIA (Fédération internationale de l’automobile).

"Je vais bien"

Quelques heures après son impressionnant accident, Romain Grosjean a finalement pris la parole sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles et rassurer ses fans. Dans une vidéo, le pilote dévoile ses gros bandages enveloppant ses mains alors qu'il se trouve dans son lit d'hôpital : "Hello tout le monde, je voulais juste dire que je vais bien, enfin en quelque sorte. Merci beaucoup pour tous les messages. Je n'étais pas pour le halo il y a quelques années, mais je pense que c'est la meilleure chose qui a été apportée à la Formule 1, et sans cela, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Merci à tout le personnel médical du circuit, à l'hôpital. J'espère pouvoir vous écrire très bientôt quelques messages". Le fameux halo est un arceau de sécurité placé au-dessus du cockpit et qui protège la tête des pilotes en cas de choc avec un objet propulsé dans les airs. Ce dispositif a été introduit en Formule 1 en 2018.

Par Alexia Felix