Ronaldinho, ex-star du PSG, dort en prison

Ronaldinho a de nouveau maille à partir avec la justice. En 2018, il a été condamné à payer 2,5 millions d’euros d’amende pour avoir construit sans autorisation une jetée au bord d’un lac. L’ex-star du foot n’ayant pas payé la somme à laquelle il avait été condamné, la justice lui a retiré son passeport à la fin de l’année. C’est donc avec des documents falsifiés qu’il s’est rendu cette semaine au Paraguay pour faire la promotion d’un livre et participer à des activités caritatives. Sans papier d’identité valable, il a donc été interpellé dès son arrivée sur le territoire paraguayen avec son frère.

Entendus, relâchés, re-entendus et finalement incarcérés

Entendus une première fois pendant dans la journée de jeudi, ils ont été relâchés. Puis ils ont encore été interrogés pendant près de sept heures au tribunal de la capitale Asunción. Ronadinho et son frère sont ressortis libres dans un premier temps avant d’être à nouveau interpellé, le parquet ayant émis un mandat d’arrêt. L’ex milieu de terrain du PSG et du Barça a donc passé la nuit de vendredi à samedi en prison. Samedi 7 mars, les deux frères ont à nouveau été entendus par le juge. Ce dernier a décidé leur maintien en détention évoquant un risque de fuite. La ligne de défense de l’ex-footballeur est assez bancale. Il affirme que ces documents falsifiés lui ont été remis en cadeau par les personnes ayant organisé son voyage au Paraguay. Pour la justice du pays, c’est une occasion en or de "démanteler une bande criminelle spécialisée dans la confection de faux documents".

Par Mélanie C.