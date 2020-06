Rudy Gobert atteint par le coronavirus : pourquoi il n'a pas totalement récupéré

Après la Chine fin 2019, le coronavirus a débarqué en Europe et dans d'autres pays du monde entier. Des personnalités ont été touchées par la maladie, à l'image de Rudy Gobert. Le 11 mars dernier, ses fans ont appris que le sportif de 28 ans avait contracté le virus. Quelques jours après l'annonce de la nouvelle, le basketteur en avait dit plus sur son état et ses symptômes dans un message posté sur Twitter. "Juste pour vous tenir un peu au courant. La perte de l'odorat et du goût font sans aucun doute partie des symptômes. Je n'arrive pas à sentir quoi que ce soit depuis quatre jours. Est-ce que quelqu'un a vécu la même chose ?" postait-il.

Pendant le confinement, Rudy Gobert a donné de ses nouvelles à sa communauté. Si le sportif a repris l'entraînement il y a une semaine - une annonce qu'il a faite via une vidéo - il a également fêté son anniversaire le 26 juin dernier. "Je prends juste un moment pour vous remercier tous de l'amour et de l'énergie positive que vous m'avez envoyé. Je suis très reconnaissant envers les personnes qui m'entourent et les personnes qui s'efforcent de rendre le monde meilleur chaque jour. Restez toujours fidèle à vous-mêmes", a-t-il posté en légende d'une photo sur laquelle il s'apprête à souffler ses bougies d'anniversaire.

"Je sens encore des trucs bizarres..."

Si trois mois sont passés depuis l'annonce de sa maladie, Rudy Gobert n'a pas complètement récupéré. En effet, le sportif a encore des séquelles du coronavirus, comme il l'a révélé au journal "L'Equipe" le week-end dernier. "Le goût est revenu, mais l'odorat n'est toujours pas à 100%. Je sens bien les odeurs, mais pas de loin. J'ai parlé à des spécialistes qui m'ont dit que ça pouvait durer jusqu'à un an", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Je sens encore des trucs bizarres, mais je n'ai jamais été aussi longtemps de ma vie sans jouer un match de basket. Je ne sais pas si c'est ça ou le contrecoup du virus. Je commence à m'entraîner à fond, je n'ai toujours pas rejoué en 5 contre 5, mais je m'entraîne individuellement, je fais de la boxe, de la natation, je cours dans la montagne. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je me sens plus fatigué qu'avant. Mais j'ai eu des expériences - il y a un mois et demi - qui m'ont fait peur. Je sentais comme des fourmis dans mes orteils et je me demandais ce que ça pouvait être. Il y a eu pas mal de petits trucs comme ça".

Par Non Stop People TV