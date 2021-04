Sarah Abitbol agressée sexuellement pour son entraineur ? Gilles Beyer nie en bloc

Le 30 janvier 2020, Sarah Abitbol sortait son livre "Un si long silence" dans lequel l'ancienne championne de patinage artistique expliquait avoir été violée, quand elle était âgée de 15 ans, par son entraîneur de l'époque, Gilles Beyer. Aujourd'hui âgée de 45 ans, Sarah Abitbol explique avoir été victime, entre 15 et 17 ans, d'attouchements et harcèlement sexuel. Un an après ces révélations, Gilles Beyer a été mis en examen en janvier 2021 par la brigade de protection des mineurs. "Depuis la sortie de ce livre, je suis devenu le salaud, le violeur de jeunes filles", assure-t-il à une enquêtrice lors du deuxième jour de sa garde à vue, selon des propos rapportés par "Le Parisien".

"Sarah Abitbol est une menteuse et une manipulatrice"

Interrogé à cinq reprises par des enquêteurs de la brigade de protection des mineurs, Gilles Beyer a nié les faits. Il assure que les relations avec Sarah Abitbol étaient consenties. "Je l'ai raccompagnée chez elle, sa mère n'était pas arrivée. Sarah m'a dit qu'elle allait prendre une douche. Elle est revenue vers moi ensuite, très dévêtue, et elle m'a fait des avances. Et je n'ai pas su résister", a-t-il expliqué aux enquêteurs. Il se souvient avoir eu trois relations sexuelles avec Sarah Abitbol, entre 1991 et 1992. Gilles Beyer assure aussi avoir, à plusieurs reprises, refusé les avances de la patineuse. "J'en profite pour dire, puisqu'on est sur le sujet de Sarah Abitbol, que c'est une menteuse et une manipulatrice, puisqu'elle a présenté ça comme un viol alors que ça n'en était pas un", a encore déclaré Gilles Beyer lors de sa garde à vue.

Par Matilde A.