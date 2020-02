Sarah Abitbol : Gwendal Peizerat très ému s’en veut de n’avoir rien vu

Fin janvier, l’ancienne patineuse Sarah Abitbol confiait avoir été violée et victime d’agressions sexuelles de la part de son ancien entraîneur. Des révélations qui ont entraîné une onde de choc dans le milieu du patinage artistique et du sport. Ses anciens collègues Philippe Candeloro et Gwendal Peizerat ont pris sa défense contrairement à Brian Joubert. Invité sur le plateau de "TPMP" ce mercredi 5 février, l’ex-patineur Gwendal Peizerat a appelé à nouveau Didier Gailhaguet à partir. "On s’en fout de la démission de Didier Gailhaguet, pourquoi, parce qu’il a déjà démissionné par le passé. L’important c’est qu’il parte, c’est qu’il ne revienne jamais", s’est emporté Gwendal Peizerat. Ce qu’il faut, estime l’ancien patineur, c’est supprimer cette fédération : "On fait table rase de cette fédération, elle n’existe plus et on fait une fédération 2.0 qui peut-être ne reprend pas le schéma d’une association de loi 1901. Ça marche pour plein de choses, mais peut-être pas pour une fédération."

Gwendal Peizerat décrit Sarah Abitbol comme "un petit soleil"

Après sa diatribe contre la fédération des sports de glace et son président Didier Gaihaguet, Gwendal Peizerat a donné des nouvelles se Sarah Abitbol. Interrogé par Cyril Hanouna, l’ancien patineur a eu du mal à trouver ses mots et a laissé passer un silence avant d’expliquer que "ce qui est tragique pour nous", c’est de ne pas avoir vu tout ce qui se passait en coulisses. Sarah Abitbol, "c’est le petit soleil de l’équipe de France, c’est toujours celle qui sourit, qui fait les blagues", a confié un Gwendal Peizerat très ému sous le regard triste et choqué de Kelly Vedovelli. "Ce qu’on a vécu avec elle pendant des années s’éclaire sous un jour qui est violent. On imagine tout ce qu’elle a dû enfouir et toute cette bonne humeur et cette bonhomie de Sarah, c’était juste un manteau de protection et surtout un appel à la protection".

Gwendal Peizerat : "Il faut que la ministre applique son programme d'arrêter cette délégation de pouvoir à la Fédération française des sports de glace" #TPMP pic.twitter.com/50wwd1gnOg — TPMP (@TPMP) February 5, 2020

Par Mélanie C.