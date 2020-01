Sarah Abitbol : la patineuse accuse son ancien entraîneur de viol

Son livre, "Un si long silence", sort le 30 janvier. L'Obs publie en exclusivité certains passages et on découvre que la jeune femme qui a évolué de longues années sur la glace accuse son entraîneur de viol. Les faits se seraient déroulés entre 1990 et 1992, la jeune femme avait alors 15 ans. Aujourd'hui âgée de 44 ans, elle décide de sortir du silence. "Pas pour se venger, mais pour aider la parole à se libérer" déclare-t-elle. Si elle ne parle que maintenant, c'est à cause de ce sentiment de "honte". Car à l'époque, personne ne soupçonnait son entraîneur de tels actes. Un sentiment qui fait écho aux récentes révélations de Lucie Lucas, la comédienne de Clem.

Sarah Abitbol brise le silence

Dans son récit, l'ancienne sportive de haut niveau raconte comment son entraîneur a pu abuser d'elle. "Pendant deux ans, vous dites régulièrement à ma mère : "Ce soir, je garde Sarah pour l'entraîner". Et vous me violez dans le parking, les vestiaires et dans les recoins de la patinoire dont je ne soupçonnais même pas l'existence". Un récit glaçant. Patineuse de couple émérite, Sarah Abitbol et son partenaire obtiennent la médaille de bronze des championnats du monde en 2000 sans oublier les nombreuses médailles européennes glanées au fil des années. Un palmarès conséquent qui pousse la jeune femme à contacter le Ministère des Sports pour les prévenir des actes de son entraîneur.

Et Sarah Abitbol de raconter, "Il m'a répondu et il m'a dit : "écoute, je vais regarder ce qu'il se passe, je vais regarder s'il y a un dossier. Et je te rappelle'. Il m'a rappelé deux jours après et il m'a dit : "écoute Sarah, effectivement il y a un dossier. Mais on va fermer les yeux". Contacté par L'Obs, l'entraîneur en question a dit qu'il avait déjà fait face à la justice pour d'autres faits précédents classés sans suite et n'a pas répondu précisément à ces nouvelles accusations. Le monde du sport n'échappe pas aux plaintes pour viol. Il y a plusieurs mois, le footballeur Cristiano Ronaldo était accusé de viol par une jeune femme…

Par Non Stop People TV