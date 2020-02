Sarah Abitbol : le patinage “au courant”, un ancien champion olympique balance

Les langues se délient dans le monde du patinage français. Quelques jours après la parution du livre "Un si long silence" dans lequel Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage artistique, accuse Gilles Beyer son ancien entraîneur de viol, Philippe Candeloro a poussé un énorme coup de gueule sur cette affaire et sur l'enquête d'agressions sexuelles sur des athlètes mineures au sein du patinage français. Et ce lundi 3 février, Gwendal Peizerat est lui aussi revenu sur cette sordide affaire au micro de RTL. L'ancien champion olympique a affirmé l'existence d'une omerta dans les hautes sphères dirigeantes : "On était tous au courant du côté déviant de Gilles Beyer. Même la ministre Marie-George Buffet l’avait radié des cadres techniques, du fait de plaintes contre lui. Didier Gailhaguet est passé outre et a fait revenir Gilles Beyer, à la grande surprise de la ministre, au sein des cadres de la fédération. Même plus que ça, puisqu’il l’a fait revenir au bureau exécutif de la fédé, en le nommant responsable de la tournée des équipes de France".

"Ce qu’a fait Gilles Beyer est un quasi-inceste"

Gwendal Peizerat a poursuivi en poussant un coup de gueule contre Gilles Beyer qui a pu conserver ses fonctions pendant de longues années sans que son comportement ne soit signalé : "Ce qu’a fait Gilles Beyer est un quasi-inceste. C’est-à-dire qu’il s’occupe de Sarah depuis qu’elle est toute petite. Moi, mon entraîneur que j’ai eu depuis toujours, c’est ma deuxième maman. C’est par l’intermédiaire permanent de la fédération qu’il a pu avoir la possibilité de revenir et surtout par le vote des clubs qui ont choisi de le remettre aux manettes. C’est horrible ce qui se passe, qu’on soit obligé d’arriver à ce point-là de violence pour qu’on puisse parler de cette masse non visible de l’iceberg, qu’on connaît depuis des années et qui ne fait frémir personne, à part certains ministres qui ont eu la possibilité d’agir à un moment ou à un autre".

Par Alexia Felix