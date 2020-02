Sarah Abitbol : Nathalie Péchalat au courant ? Elle évoque des "rumeurs"

C'est une affaire qui n'en finit pas de faire la Une des médias depuis que Sarah Abitbol a dénoncé dans son livre "Un si long silence" les supposés agissements de son ex-entraîneur Gilles Beyer. Dans son récit, elle l'accuse de l'avoir violée entre 1990 et 1992 alors qu'elle n'avait que 15 ans. Des faits que le principal intéressé a reconnus en évoquant des "relations inappropriées" avec son élève. À la suite de ces accusations, la ministre des Sports Roxana Maracineau a demandé lundi 3 février la démission de Didier Gailhaguet, le président de la Fédération française des Sports de Glace.

Deux jours plus tard, Didier Gailhaguet a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a exclu toute démission et où il a réagi à ce scandale de violences sexuelles dans le patinage artistique. "Je suis atterré de voir ce qu'il se passe pour ces sportifs. Je n'étais pas au courant qu'il pouvait y avoir des viols dans notre Fédération". Concernant l'affaire Sarah Abitbol, le président a confié n'avoir "jamais entendu parler de viols" la concernant. Et de préciser : "Je n'ai absolument pas protégé Gilles Beyer".

Un texto "un peu chaud"

Alors que Gwendal Peizerat a confié dans "Touche pas à mon poste" que Didier Gailhaguet "devrait démissionner", Nathalie Péchalat s'est exprimée sur l'affaire Sarah Abitbol. Celle qui s'est engagée aux côtés d'autres sportifs dans une tribune publiée par Le Parisien pour que les violences sexuelles ne soient plus un tabou a avoué avoir eu vent de certains bruits de couloir. "On s'est rendu compte qu'on avait tous dans nos parcours d'athlètes entendu des choses, des rumeurs", a-t-elle dit.

Elle a ensuite parlé de Gilles Beyer, qu'elle a côtoyé. "Très concrètement, on a fait des tournées avec plusieurs sportives et Gilles Beyer, et il nous est arrivé une fois ou deux de rire du fait qu'il ait envoyé un texto un peu chaud au milieu de la nuit, ou ait frappé à la porte des filles. Mais on rigolait, on prenait ça avec de la légèreté en se disant : 'Il a dû boire un coup de trop' et on passait à autre chose... On ne s'est pas rendu compte de la gravité du problème".

Par Clara P