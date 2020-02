Sarah Abitbol "renaît" après la démission de Didier Gailhaguet

Nouveau coup de théâtre dans l'univers du sport. Il y a quelques semaines, Sarah Abitbol a fait part d'un terrible secret qu'elle gardait en elle depuis une trentaine d'années. Lors de la sortie de son livre, "Un si long silence", la patineuse artistique a révélé qu'elle avait été violée par son entraîneur Gilles Beyer, de 1990 à 1992, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Cette annonce a choqué et secoué tout le monde sportif et de nombreuses célébrités l'ont soutenue et ont fini par briser le silence. Par ailleurs, d'autres détails ont été dévoilés, notamment le fait que des personnes issues du milieu du patinage étaient au courant du comportement inapproprié de l’entraîneur et avaient caché la vérité. Didier Gailhaguet, le président de la Fédération française des sports de glace en faisait partie. S'il avait refusé de démissionner après la demande de la ministre des sports, Roxana Maracineanu le lundi 3 février, il est revenu sur sa décision ce samedi 8 février et Sarah Abitbol a réagi !

"Je suis en train de renaître"

Une décision inattendue. Après avoir refusé de céder sa place, Didier Gailhaguet a finalement cédé et a consenti à démissionner de son poste de président de la Fédération française des sports de glace, ce samedi 8 février. Il a expliqué à la presse à l’issue d’un conseil fédéral extraordinaire : "J'ai fait ce choix dans un souci de pur apaisement, afin de ne pas être un frein à la fédération. Sarah Abitbol a immédiatement réagi après la découverte de cette nouvelle. Elle a expliqué à LCI : "J'étais encore dans la honte il y a quelques semaines et cette honte, de par ce message, se transforme en fierté et en victoire, explique-t-elle. Je crois que je suis en train de renaître.". Une première victoire pour cette patineuse qui a subi de lourds traumatismes.

Par Solène Sab