Sarah Abitbol : Une enquête ouverte après ses accusations de viol

L'affaire prend une toute nouvelle tournure. Alors que l'ancienne patineuse Sarah Abitbol a brisé le silence ce week-end en révélant dans son livre "Un si long silence" avoir été violée par son ancien entraîneur Gilles Beyer entre ses 15 et 17 ans, le parquet de Paris a pris la décision d'ouvrir une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. Si les faits concernant Sarah Abitbol et Hélène Godard, elle aussi victime de Gilles Beyer, sont aujourd'hui prescrits, la justice va enquêter sur de possibles agissements de Gilles Beyer sur une période plus récente : "Après avoir analysé l'ouvrage 'Un si long silence', le parquet de Paris a ouvert, ce jour, une enquête préliminaire des chefs de viols sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime et d'agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime au préjudice, notamment, de Sarah Abitbo. Les investigations (...) s'attacheront à identifier toutes autres victimes ayant pu subir, dans le contexte décrit, des infractions de même nature", a expliqué le procureur de Paris dans un communiqué.

Le parquet de Paris s'empare de l'affaire

Face à l'ampleur de cette affaire qui fait scandale, la ministre des Sports assurait ce mardi 4 février sur Franceinfo avoir proposé à Sarah Abitbol de porter plainte : "Si les faits sont prescrits, et bien c’est à la justice de le dire. Mais au vu de l'ampleur de tous les cas qui remontent et de toutes les plaintes qui seront déposées, je pense que la justice va avoir du travail". De son côté, Sarah Abitbol a pris la parole sur le plateau de TPMP ce lundi 3 février. Face à Cyril Hanouna, l'ancienne patineuse a expliqué ce qu'elle avait ressenti la dernière fois où elle a croisé Gilles Beyer : "Je l'avais recroisé lors d'un stage cet été parce que je n'étais pas sûre qu'il soit encore là. C'était horrible, j'avais envie de vomir, je n'étais pas sûre qu'il soit encore en place et malheureusement il l'était encore. Là, ma décision a été prise lorsque j'ai vu les enfants autour, là je me suis dit que je ne pouvais plus, ça m'a fait basculer".

Par Alexia Felix