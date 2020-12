Sarah Abitbol violée : pourquoi Philippe Candeloro n'a pas voulu lire son livre (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a pris les rênes d'une toute nouvelle émission diffusée sur Non Stop People dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis son arrivée sur la chaîne, elle a reçu Clara Morgane, Chantal Goya, Danièle Evenou, mais aussi Vincent Mc Doom qui, en plus d'avoir raconté son expérience dans "La Ferme Célébrités", est revenu sur le viol qu'il a subi à l'âge de 9 ans. Babette de Rozières a elle aussi livré un récit fort sur les violences qu'elle a subies de sa mère, et de ces attouchements dont elle a été la cible dans son enfance.

Ce jeudi 17 décembre, Evelyne Thomas reçoit Philippe Candeloro dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le patineur a accepté de revenir sur les accusations que Sarah Abitbol a faites à l'encontre de son ancien entraîneur Gilles Beyer dans son livre "Un si long silence", paru aux Editions Plon en janvier dernier. Elle l'a accusé de l'avoir violée et agressée sexuellement à plusieurs reprises de 1990 à 1992. Il avait alors reconnu avoir eu des "relations inappropriées" avec son élève avant d'être démis de ses fonctions de manager général par le club parisien des "Français volants". Une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles sur mineurs avait été ouverte par le parquet de Paris.

"Ça a été vraiment un tsunami..."

Philippe Candeloro a donc pris la parole face à Evelyne Thomas sur cette affaire qui a touché le patinage artistique en début d'année 2020. "Le patinage, c'est quelque part une petite famille. On l'a découvert récemment aussi avec tous les scandales qui ont pu éclater. Ce n'est pas qu'on se protège, mais quand on fait partie de la famille, ce n'est pas qu'on accepte non plus tout ce qui s'est passé, parce qu'on a découvert des choses...", commence-t-il.

A-t-il été témoin de scènes d'harcèlement dans le patinage ? "En ce qui concerne Sarah Abitbol, non. En tout cas, de là à aller à l'acte du viol, non, on ne l'a jamais su. On n'a jamais rien vu c'est pour ça que pour nous, ça a été vraiment un tsunami qui nous ait tombé dessus quand Sarah a osé parler, sortir son livre", répond-t-il avant de confier qu'il n'a jamais voulu lire son ouvrage. La raison ? "Pour ne pas lire les détails, parce que tous ces gens-là font partie de la construction de ma carrière et de ma vie. J'ai cotôyé Gilles Beyer, ça a été quelqu'un qui nous a aidés, qui nous a défendus quand Didier Gailhaguet nous rentrait dans le lard et qu'il ne voulait pas nous envoyer sur les championnats", explique-t-il.

