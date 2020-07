Serge Aurier : le footballeur réagit à la mort de son frère

C'est un terrible drame qui a touché la famille du footballeur. Dans la nuit de dimanche à lundi, Christopher Aurier a été tué par balle dans les rues de Toulouse. Le meurtrier présumé s'est rendu de lui-même à la police. Il a reconnu avoir tué le jeune homme à la sortie d'un bar. Le suspect n'aurait pas apprécié qu'il aborde sa compagne, ex-petite amie du footballeur, comme le rapporte France Bleu Occitanie.

Après quelques jours de silence, Serge Aurier est sorti du silence. Dans un entretien accordé à La Dépêche ce jeudi 16 juillet, le joueur de Tottenham s'est confié sur ce drame. Il se souvient tout d'abord de son frère, un homme bien : "Quelqu’un de famille, de très famille. Il s’occupait de tout le monde ici, moi étant loin. Il prenait soin de ma mère, de mes neveux et nièces. Il s’occupait de tout ce qui est matériel avec plaisir. J’appréciais beaucoup de savoir qu’il était là pour ma mère".

"c'était son jour"

Serge Aurier raconte ensuite la nuit du drame. "Il était 7 heures. J’étais couché chez moi quand un ami m’a envoyé l’image d’un tweet. J’ai demandé s’il était avec sa copine. Mais il était venu à la maison et ressorti. J’ai dû l’annoncer rapidement à ma mère et anticiper. Je suis resté toute la journée dans mon lit sans bouger. Ça a été une journée difficile." Avant de confirmer la thèse d'un différend amoureux : "J’ai rencontré un des amis qui étaient avec lui. C’est une histoire de fille. Il parlait avec une ex d’il y a bien longtemps. Son nouveau copain voulait qu’il arrête. Christopher ne lui répondait pas. Il l’ignorait. Il est parti acheter à manger. Il est revenu et il lui a tiré dessus. Son ami est un brave. C’est difficile d’être avec quelqu’un et de le voir mort la seconde d’après. Je lui ai dit de ne pas s’en vouloir. C’était son jour…".

Avec beaucoup de recul et de maturité, l'ancien petit-ami de Milla estime que "c’est une bonne nouvelle qu’il se soit rendu. C’est très intelligent de sa part". Il poursuit ensuite : "Aujourd’hui, il faut apaiser les choses. Je n’ai pas de sentiment de haine ou de vengeance. J’évolue dans un métier où il faut être calme. Je suis calme. J’ai confiance en la justice. Je suis attristé, je suis dans le regret. Je continue à pleurer la mort de mon frère".

Par J.F.