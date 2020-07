Serge Aurier : son frère tué par balles à Toulouse lors d'une fusillade

Ce lundi 13 juillet, Europe 1 a annoncé la disparition du frère de Serge Aurier, Christopher Aurier, à l'âge de 26 ans. D'après les informations qu'ils ont recueillies "de sources policières", le jeune homme a été tué par balles à Toulouse, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juillet. "La fusillade a eu lieu dans un établissement de nuit et deux balles ont été tirées", ont continué nos confrères, toujours d'après leurs informations. La police a été appelée par des riverains. Ces derniers ont découvert "un homme à terre", blessé à l'abdomen. "Prise en charge dans un état critique, la victime est décédée à l'hôpital de Rangueil". Quant au suspect, il est à ce jour en fuite et la police judiciaire de Toulouse a été saisie de l'enquête.

Amateur de football, comme son frère

À la suite de l'annonce de la disparition du frère de Serge Aurier, des internautes ont tenu à exprimer leur soutien au footballeur. "Force à toi mon soldat, que ta famille puisse faire son deuil et que ton frère repose en paix", a posté l'un d'entre eux. "RIP et courage à Serge Aurier et ses proches", a continué un autre. Nos confrères du Parisien en ont dit plus sur le parcours de Christopher Aurier. Il est le petit frère de Serge Aurier et ce dernier était lui aussi un passionné du ballon rond. En effet, il jouait au football, "mais à un niveau amateur, licencié au Toulouse Rodéo (5e division)". "Il a été formé au RC Lens comme son frère, mais n'a pas réussi à percer au plus haut niveau", ont continué nos confrères.

Àgé de 26 ans, Christopher, le frère de Serge Aurier a été tué par balles à Toulouse cette nuit sur la voie publique. L’auteur des faits est en fuite. (@LePoint) pic.twitter.com/Ve40wRw6Km — Passion Football Club (@PassionFootClub) July 13, 2020

force à toi mon soldat que ta famille puisse faire son deuil et que ton frère repose en paix @Serge_aurier — Jason (@_jay03100) July 13, 2020

RIP et courage à Serge Aurier et ses proches .... https://t.co/auBHTC6tTI — MélissaTheBee (@Melissa_Bee7) July 13, 2020

Grosse force à Serge Aurier et sa famille il vient de perdre son frère qui c'est fait tuer — Julien Sysa (@SysaJulien) July 13, 2020

Toutes mes condoléances à la famille #Aurier pour ce deuil prématuré — Comoé Jacob Junior (@CJacobJr) July 13, 2020

Par Non Stop People TV