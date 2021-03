Shakira : le PSG condamne la banderole visant la chanteuse

Avant la rencontre du PSG face au FC Barcelone, les supporteurs du club parisien ont déployé des banderoles d’encouragement dans la capitale. Seulement, l'une d'entre elle a fait vivement réagir pour ses propos sexistes. Un groupe ultra, les Rebirth, a déployé ce dimanche 7 mars, une banderole avec écrit dessus "Shakira à la Jonquera". Ce message a établi un lien douteux entre la chanteuse colombienne et une ville espagnole, située à la frontière française, réputée pour être un haut lieu de la prostitution. Cette attaque envers la compagne de Gerard Piqué, joueur du FC Barcelone, a aussitôt suscité la polémique, notamment en Espagne. Auprès du Parisien, le PSG a réagi à cette banderole controversée.

Des propos "ridicules"

"Le PSG condamne fermement et sans ambiguïté" ce genre de provocation qu'il juge "ridicules" et "totalement déplacés", a fait savoir le club parisien. En couple depuis dix ans avec le footballeur Gérard Piqué, Shakira avait déjà été la cible d’attaques par des supporters adverses ces dernières années, comme l'a rappelé le quotidien sportif Mundo Deportivo en évoquant une banderole "méprisable". Avec Gérard Piqué qu'elle avait rencontré sur le tournage du clip "Waka Waka", la chanteuse a eu deux fils, Milan, né en 2013, puis Sasha, né en 2015. Malgré les rumeurs de séparation, le couple reste toujours uni et amoureux. Mais pour Shakira, le mariage n'est pas envisagé pour autant. "Le mariage me fait très peur, je ne veux pas qu'il me voit comme 'LA femme', je préfère qu'il me considère comme une petite amie", avait-elle confié sur CBS en février dernier.

Par Marie Merlet