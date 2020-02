Shakira toujours en couple avec Gérard Piqué ? Le point sur leur relation

C'est une histoire d'amour qui a fait couler beaucoup d'encre. Shakira, la ravissante chanteuse colombienne au célèbre déhanché est choisie pour chanter l'hymne officiel de la Coupe du monde de football en 2010. Sur le tournage du clip "Waka Waka", elle rencontre un certain Gérard Piqué de dix ans son cadet. Tous les deux en couple de leur côté à l'époque, ils se retrouvent le jour de la finale car l'équipe d'Espagne du joueur est qualifiée et Shakira chante pour la cérémonie de clôture. En 2011 débute officiellement leur histoire d'amour. Et tout se passe au mieux pour les amoureux car ils accueillent en janvier 2013 un petit Milan. Le footballeur déclare lors du Mondial 2014, "Je n'oublierai jamais que j'ai rencontré l'amour de ma vie durant la Coupe du monde. Sans la Coupe du monde, mon fils Milan ne serait pas là". Puis en 2015, c'est la naissance de Sasha, le deuxième fils du couple. La chanteuse colombienne ne tarit pas d'éloges sur son homme. "Gérard est un homme avec un grand charisme qui éveille beaucoup de passions, à commencer par la mienne" confiait Shakira en 2016 au magazine Love. Mais aujourd'hui qu'en est-il ?



Où en est l'idylle de Shakira et Gérard Piqué ?



Si leur histoire a fait le tour du monde, Shakira et Gérard Piqué ont dû également faire face aux rumeurs de séparation. Avec leurs emplois du temps chargés, comment gèrent-ils l'éloignement ? Elle fait le tour du monde avec ses tournées et lui fait les beaux jours du FC Barcelone. Oui mais voilà. Lors de la finale de la Coupe Davis en novembre dernier, ils sont apparus plus amoureux que jamais dans les tribunes, de quoi faire taire les rumeurs. Depuis, la famille a passé les fêtes de fin d'année en Floride car Shakira va faire le show dimanche 2 février sur scène avec Jennifer Lopez lors du Super Bowl. Tout semble aller pour le mieux. De quoi envisager un mariage ? Shakira a tenu à mettre les choses au clair en ce début d'année 2020…



Lors d'une interview donnée à CBS, la ravissante blonde qui fêtera ses 43 ans dimanche 2 février, s'est clairement positionnée sur le mariage. "Le mariage me fait très peur, je ne veux pas qu'il me voit comme 'LA femme', je préfère qu'il me considère comme une petite amie. Vous voyez? Le fruit encore défendu. Je veux qu'il reste alerte, je veux qu'il pense que tout est possible selon son comportement".

