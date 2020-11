Stations de ski fermées à Noël : Martin Fourcade lance un appel aux Français

Dans son allocution de ce mardi 24 novembre, le président de la République Emmanuel Macron avait jugé "impossible" l'ouverture des stations pour les congés de fin d'année. Et ce jeudi 26, son Premier ministre, Jean Castex a apporté plus précisions et a ainsi déclaré que les stations de ski pourront ouvrir pour les fêtes, ...mais sans remontées mécaniques ni équipements collectifs...



De quoi provoquer la colère des professionnels du secteur qui, comme le rappelle BFM, emploie 120 000 personnes chaque hiver. Déjà très impactées par la crise sanitaire, les stations de ski vont donc être à nouveau fragilisées notamment car la période de Noël représente environ 25% du chiffre d’affaires de l’ensemble de la saison des stations pyrénéennes.

Martin Fourcade lance un appel

Quelques heures après ces annonces, Martin Fourcade, le quintuple champion olympique de biathlon, a fait de part de son chagrin : "Ce soir je suis triste de ne pas pouvoir skier sur les pistes à Noël. Cependant, si les stations sont fermées, la montagne ne le sera pas. Alors venez respirer, marcher, faire du ski de randonnée ou jouer dans la neige avec vos enfants" a écrit l'athlète et père de famille de 32 ans sur Twitter avant d'ajouter : "La montagne ne se résume pas aux pistes de ski, aujourd’hui plus que jamais ses autres acteurs ont besoin de vous".



On note d'ailleurs qu'un espoir est possible concernant la pratique du ski fond, l'une des spécialités de Martin Fourcade. Selon France Bleu Besançon, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, va publier ce samedi 28 novembre un décret autorisant la pratique du ski de fond. Elle entrera comme les autres sports de plein air dans le cadre des activités autorisées pendant trois heures dans un rayon de 20 kilomètres.



