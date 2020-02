Super Bowl 2020 : Kobe Bryant honoré, Shakira et Jennifer Lopez se confient

Alors que se prépare le Super Bowl, l'un des plus grands événements sportifs au monde, impossible de ne pas penser à la disparition de Kobe Bryant. Le basketteur star des Los Angeles Lakers a perdu la vie dimanche 26 janvier dans un accident d'hélicoptère. Il avait 41 ans. Sa fille Gianna présente avec lui au moment du drame a également péri. Une nouvelle qui a eu l'effet d'un choc. Les hommages se sont multipliés dans le monde sportif notamment, mais pas seulement. Anonymes, passionnés de sport, célébrités…tous ont exprimé leur peine et partagé des moments ou des souvenirs avec le basketteur. Le Président de la NFL a déclaré que le Super Bowl honorera Kobe Bryant. Très touchées, Shakira et Jennifer Lopez, qui assureront le show de la mi-temps, ont évoqué le drame lors d'une conférence de presse.



L'hommage de Shakira et Jennifer Lopez à Kobe Bryant



Si le Super Bowl est tant attendu, c'est aussi grâce au show proposé à la mi-temps. Ainsi, dimanche 2 février Shakira et Jennifer Lopez seront sur la scène du Hard Rock Stadium de Miami. Lors d'une conférence de presse, les deux stars ont évoqué l'accident de Kobe Bryant. La chanteuse colombienne a déclaré, "Je pense que dimanche nous allons commémorer Kobe. Nous allons célébrer la vie, la diversité de ce pays et je suis sûre qu'il serait fier de voir le message que nous allons essayer de faire passer sur scène". JLo ajoute : "Ce qu'il s'est passé cette semaine montre que nous devons nous aimer les uns les autres et nous soutenir". La chanteuse américaine a une pensée émue pour Vanessa, la femme de Kobe Bryant. "Je pense à quel point cela doit être dur pour elle en ce moment. Je prie pour que Dieu la guide dans cette épreuve car elle doit s'occuper de ses trois autres enfants". Les deux artistes espèrent rendre un hommage "sincère" au légendaire basketteur. Le Super Bowl est à suivre à partir de 23h55 sur TF1 et beIN Sports 1.

Par Non Stop People TV