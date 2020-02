Super Bowl 2020 : les chiffres fous de la finale de NFL

C'est le rendez-vous sport à ne pas manquer aux Etats-Unis et à travers le monde ! La finale du championnat américain de NFL (National Football League) réunit chaque année une foule considérable au stade et des millions de téléspectateurs devant leurs écrans. Pour la 54ème édition du Super Bowl, l'équipe des Chiefs de Kansas City affronte les Forty-Niners de San Francisco à Miami. Une rencontre inédite pour un weekend de sport record. Car ce match dépasse de loin le simple cadre du sport. Les stars se pressent pour assister au match. Cette année, c'est la chanteuse Demi Lovato qui reprendra l'hymne américain. Et les chiffres sont impressionnants pour une discipline peu pratiquée en dehors des Etats-Unis. Coût des places, consommation de boissons, spot de publicité…les chiffres défient toute concurrence. En France, il faudra rester éveillé tard pour suivre la finale. Rendez-vous à partir de 23h55 dimanche 2 février sur TF1 et beIN Sports 1.



Les chiffres les plus incroyables du Super Bowl



Si les plus chanceux seront au Hard Rock Stadium de Miami pour un billet moyen de plus de 4000 euros, l'audience télévisuelle annuelle du Super Bowl connaît des chiffres records. Diffusé dans 180 pays, le match réunit en moyenne plus de 110 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis. Il est donc évident que les marques se battent pour y apparaître, le show de la mi-temps assuré par Shakira et Jennifer Lopez cette année, n'y est pas pour rien. Ainsi, un spot de pub de 30 secondes s'est déjà monnayé à hauteur de 5 millions de dollars ! Mais ce n'est pas tout, selon la Fédération nationale du commerce et l'Institut Statista, plus de 14 milliards de dollars seront dépensés tout au long du weekend… 5000 journalistes sont accrédités pour l'événement. Et du côté des boissons, plus de 50 millions de packs de bières, plus de 14 000 tonnes de chips ou encore plus d'un milliard d'ailes de poulet seront vendus. S'il y a un weekend sport à ne pas manquer, c'est bien celui-là !

Par Non Stop People TV