Télématin : Andréa Decaudin se confie sur le harcèlement qu'elle a subi

Depuis quelques années maintenant et notamment suite au mouvement #MeToo, la libération de la parole est désormais plus facile. Le 4 avril, la journaliste Clémentine Sarlat se confiait sur le comportement sexiste et le harcèlement qu'elle a subi au sein de la rédaction de Stade 2. Et il semblerait que ce témoignage ait été bénéfique pour certaines journalistes qui ont décidé elles aussi de briser la glace. Après Tiffany Henne qui a raconté son calvaire dans une rédaction, c'est au tour d'Andréa Decaudin, chroniqueuse sport au sein de Télématin, de se confier. Sur son compte Twitter, elle raconte : "J’ai beaucoup souffert. Je me suis souvent demandé pourquoi. Tout ceci est derrière moi maintenant. Je ne souffre plus. Je travaille aujourd’hui dans une rédaction bienveillante. Et c’est aussi et sûrement pour ça que je le fais [témoigner, ndlr] aujourd’hui".

"Je me sentais impuissante"

L'ancien visage de La chaîne l'Equipe ajoute ensuite : "Un jour en conférence de rédac, j’ai suggéré à mon co-présentateur qu’il serait intéressant de recevoir Untel sur notre plateau. Ce dernier m’a rétorqué : “Pourquoi tu veux le mettre en avant, tu baises avec lui ou quoi ?”.

Andréa Decaudin revient ensuite sur un souci technique qui a permis à son rédacteur en chef de l'humilier devant toute la rédaction. "Mon rédacteur en chef a donc lancé dans tout l’open space : “Bon Andréa tu ne nous sers plus à rien aujourd’hui, va donc nous chercher des cafés”. Je ne compte plus les fois où en conférence de rédac, alors que c’est moi qui présentais la tranche, il procédait à de la rétention d’infos, histoire que je me foire à l’antenne".

"A cela s’ajoute ma propre culpabilité de ne pas être une bible du sport, mais je travaillais dur pour être à la hauteur. On me le faisait payer au centuple. Être une femme, faire de l’antenne. Voler leur job à des mecs plus compétents. Être là pour le quota de “jolies filles”

Avant de conclure : "J’ai essayé toutes les méthodes pour que cela cesse : rire à leurs “blagues”, surenchérir dans le trash pour ne plus être leur cible, répondre, ignorer les tentatives de déstabilisations… Rien ne marchait. Je me sentais impuissante".

Je soutiens mon amie @TiffanyHenne ainsi que @ClemSarlat et souhaite apporter, pour elles et pour tout.e.s les futur.e.s jeune.s journalistes qui integrent une redac, ma contribution a leur courageuse démarche. Voici mon temoignage : #harcelement #sexisme pic.twitter.com/vnaaGP0e1g — Andréa Decaudin (@AndreaDecaudin) April 19, 2020

Par J.F.