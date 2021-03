Thierry Henry : pourquoi il quitte les réseaux sociaux

Thierry Henry prend une décision forte pour bousculer les réseaux sociaux. Ce vendredi 26 mars, l'ancien attaquant de l'équipe de France a annoncé qu'il allait quitter Twitter, Facebook ou encore Instagram à partir de ce samedi. "Dès demain matin, je me retirerais des réseaux sociaux jusqu’à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité que pour l’atteinte aux droits d’auteur", a-t-il débuté dans son long message. Thierry Henry dénonce les nombreux messages racistes et haineux, très présents sur les réseaux sociaux : "Le volume considérable de racisme, de harcèlement et de torture mentale est trop toxique pour être ignoré".

Alors que de multiples utilisateurs anonymes participent aux messages d'insultes racistes, Thierry Henry dénonce le laxisme des dirigeants des réseaux sociaux. "Il FAUT prendre ses responsabilités. Il est bien trop facile de créer un compte et l’utiliser anonymement pour harceler, sans en payer les conséquences", a-t-il déploré avant de conclure : "Jusqu'à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J'espère que cela arrivera bientôt". Un geste radical qui s'inscrit dans l'engagement de Thierry Henry, suivi par 2,3 millions d'abonnés sur Twitter et 2,7 millions sur Instagram. En 2005, il avait été nommé ambassadeur contre le racisme par la Fédération internationale de Football.

From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright....