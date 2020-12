Thierry Henry : son nouveau projet sur les coulisses du foot

Thierry Henry va passer du terrain aux plateaux de tournage. Entraîneur de l'Impact Montréal, l'ancien footballeur de l'équipe de France va participer à la création d'une série sur le monde du football professionnel. En tant que producteur, Thierry Henry s'associe à Doug Ellin, le créateur de la série Entourage, et au réalisateur Matthew Vaughn (Kingsman, Kick-Ass, X-Men : le commencement). Dans cette série de dix épisodes intitulée Day’s 1 qui suit le parcours du jeune footballeur Desmond King , Thierry Henry pourrait y jouer son propre rôle.

"C'est un sujet qui me tient à cœur"

“Entourage était ma série préférée et lorsque Doug m'a invité sur le plateau pour faire une brève apparition dans le film, je n'ai jamais pensé que je participerais à la création d'une toute nouvelle série par la suite", a confié dans Variety l’entraîneur qui était apparu dans le film tiré de la série en 2015. "Je suis très heureux de pouvoir compter sur Matthew pour apporter son expertise. J'espère pouvoir partager certaines de mes expériences, car c'est un sujet qui me tient à cœur", a-t-il ajouté. "Nous allons aller au plus profond de la vie d'un athlète d'élite pour explorer le monde du football de Premier League, un monde que nous trouvons plus excitant, intéressant et même fou, de jour en jour. Nous sommes ravis de nous associer à Thierry et Darren, dont les connaissances et l'expertise de première main confèrent une grande authenticité, et d'avoir un visionnaire comme Matthew Vaughn à bord pour donner vie à ce show est formidable", a confié de son côté Doug Ellin. En cours d’écriture, la série devrait être tournée en 2021.

Par Marie Merlet