Tiger Woods : le golfeur annonce sa sortie de l’hôpital après son accident

L’accident avait eu lieu dans la banlieue de Los Angeles, en Californie. Hospitalisé pendant trois semaines à l’hôpital Cedars-Sinaï, l’homme de 45 ans souffrait de plusieurs fractures ouvertes à la jambe droite. Son 4*4 Genesis avait fait plusieurs tonneaux sur la route et avait dû être désossé par les secours. Le champion de golf avait déjà eu dans le passé quelques soucis au volant. En 2009, le champion avait fait un accident à la sortie de son domicile, qui avait provoqué sa chute. Ce fut le début de sa période noire, jalonnée de divorce, affaire de maîtresses, perte de ses sponsors… En 2017, il avait été arrêté au volant de sa Mercedes, dans un état de grande confusion, dû à un mélange de médicaments qu’il prenait pour soigner son dos. En remportant le Masters d’Augusta en 2019, le golfeur était sportivement revenu sur le devant de la scène. Sa saison sera néanmoins compromise par l’accident du 23 février, même si Tiger Woods a annoncé sa sortie de l’hôpital après trois semaines de convalescence.

Trois semaines d'hospitalisation

Sur son compte Twitter, Tiger Woods a annoncé à ses 6 millions d’abonnés l’heureuse nouvelle : "Heureux d'annoncer que je suis de retour à la maison et que je poursuis mon rétablissement. Je suis très reconnaissant pour le déferlement de soutien et les encouragements que j'ai reçus au cours de ces dernières semaines. Merci aux incroyables chirurgiens, docteurs, infirmiers et au staff des hôpitaux Harbor-UCLA et Cedars-Sinai. Vous vous êtes superbement occupés de moi et je ne vous remercierai jamais assez. Je me remettrai à la maison et travaillerai chaque jour pour être plus fort". Il poursuivra donc sa convalescence à son domicile pour se remettre de son accident. Un dérapage bien accidentel, comme l’a confirmé Alex Villanueva, le shérif du comté de Los Angeles. Il a déclaré à la presse qu'"une accusation de conduite dangereuse implique de nombreux éléments, il s'agit ici d'un simple accident".

Par Sarah Chelly