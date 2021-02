Tiger Woods victime d'un grave accident : les médecins donnent de ses nouvelles

Les nouvelles sont rassurantes. Mardi 23 février, Tiger Woods a été victime d’un accident de la route. Au volant de sa voiture à Los Angeles, le golfeur aurait fait une sortie de route et plusieurs tonneaux. “Le véhicule a reçu de gros dégâts. Le conducteur et seul occupant a été identifié comme Eldrick 'Tiger' Woods. M. Woods a été extrait du véhicule avec un équipement de désincarcération par les pompiers et les secouristes, puis transporté à un hôpital tout proche en ambulance pour ses blessures”, a rapporté le département du shérif.

Selon Carlos Gonzalez, le premier policier arrivé sur les lieux de l’accident, Tiger Woods "a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant". "Lucide et calme" alors qu’il était coincé dans sa voiture, aucune preuve ne laisse présager qu’il était sous l’influence de drogue ou de médicaments. Toutefois, selon le shérif Villanueva, le sportif circulait "à une vitesse relativement plus élevée que la normale" en descente.

Tiger Woods opéré d'urgence

Souffrant de “multiples blessures aux jambes”, le champion a été opéré en urgence à l’arbor-UCLA Medical Center. “M. Woods a subi d'importantes blessures orthopédiques à son membre inférieur droit qui ont été traitées lors d'une intervention chirurgicale d'urgence par des spécialistes en traumatologie orthopédique", a indiqué le docteur Anish Mahajan, chef du service médical où le golfeur a été transféré.

Avant de poursuivre : "Les fractures ouvertes comminutives affectant à la fois les parties supérieure et inférieure des os du tibia et du péroné ont été stabilisées en insérant une tige dans le tibia”. "Éveillé" et "conscient", Tiger Woods "se repose dans sa chambre d’hôpital" où sa compagne Erica Herman serait à son chevet.

Par C.F.