Tony Parker : Alizé Lim ancienne boulimique, ses touchantes confidences

Alizé Lim enchaîne les confidences ces dernières semaines. La compagne de Tony Parker a décidé de se livrer dans son livre "Eloge de l’inconditionnel", dans lequel elle raconte son quotidien. Et alors qu’elle est actuellement en pleine promotion de cet ouvrage, l’ancienne joueuse de tennis a accordé un entretien à nos confrères du Parisien. L’occasion pour la jeune femme de révéler sa façon discrète pour combattre le stress lorsqu’elle jouait au tennis : celui de s’enfoncer les ongles dans les cuisses : "Cela n'a rien de fou dans le tennis. Certains vont se frapper à la raquette, d'autres se mettent d'énormes claques sur la cuisse. Il ne faut rien montrer dans les moments-clé au tennis. À 5-5, si l'autre te voit flancher, ça va lui donner de la force franchement. Moi, j'expulsais mon stress de façon discrète".

"j'étais un peu extrême et je me faisais vomir"

Toutefois, Alizé Lim a été touché par un autre fléau bien plus grave, celui de la boulimie : "La douleur est tellement grande et ingérable que tu te dis qu'il faut mettre ton esprit ailleurs. Sur le court, tu peux le transposer sur une douleur externe. Mais en dehors, tu te plonges dans le stress et dans la boulimie parce qu'il y a comme un vide intérieur, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir. Moi, j'étais un peu extrême et je me faisais vomir. Mais c'est arrivé à plusieurs amis d'avoir des troubles alimentaires". Alizé Lim a même été détectée comme étant atteinte d’une anorexie athlétique à l’époque : "Parfois, je contrôlais tout ce que je mangeais. Tout était millimétré. Si j'avais mangé un sushi de trop le soir, je ne dormais pas".

Par Alexia Felix